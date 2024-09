Mercato : Une clause spéciale PSG est annoncée pour ce transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Longtemps annoncé dans le viseur du PSG, Victor Osimhen va finalement s'engager du côté de Galatasaray où il sera prêté jusqu'à la fin de la saison. Mais avant de partir, l'attaquant nigérian a prolongé son contrat avec le Napoli en y glissant une nouvelle clause libératoire estimée à 75M€. Une clause valable dès le mois de janvier pour le PSG et les clubs de Premier League.

Durant le mercato estival, un joueur a particulièrement fait parler de lui à savoir Victor Osimhen. Et pour cause, l'attaquant nigérian avait été poussé au départ par Naples et s'était mis d'accord avec le PSG qui a toutefois refusé de lâcher plus de 100M€ pour ce transfert. Dans les dernières heures du mercato, Al-Ahli est toutefois tombé d'accord avec Naples, mais cette fois-ci c'est le joueur qui a refusé de rejoindre l'Arabie Saoudite.

Osimhen file vers Galatasaray

Cependant, une solution vient d'être trouvée puisque Victor Osimhen va être prêté à Galatasaray jusqu'à la fin de la saison. Mais avant de partir, l'attaquant nigérian a prolongé son contrat à Naples avec une option pour une saison supplémentaire soit jusqu'en 2027. Le club turc prendra en charge une énorme partie du salaire, à savoir entre 9 et 10M€.

Une clause spéciale PSG ?

Mais surtout, la clause libératoire de Victor Osimhen a été largement revue à la baisse. Fixée à 120M€ jusque-là, elle a été baissée à 75M€. Une clause qui serait réservée au PSG et aux clubs de Premier League selon les informations d'Il Mattino.