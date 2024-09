Mercato - PSG : Luis Enrique réclame un dernier transfert !

Pierrick Levallet

Le mercato a fermé ses portes ce vendredi soir en France, mais le PSG entend encore enregistrer un dernier départ cet été. Le club de la capitale souhaite toujours se séparer de Milan Skriniar, qui n’entre pas dans les plans de Luis Enrique. Le technicien espagnol réclamerait d’ailleurs le transfert du défenseur central slovaque, récemment convoité par l’Arabie Saoudite.

Le PSG ne peut plus recruter cet été. Le mercato a fermé ses portes ce vendredi soir, mais le club de la capitale entendrait toujours boucler un dernier départ. Le club de la capitale souhaiterait encore se séparer de Milan Skriniar. Recruté l'été dernier, le défenseur central slovaque n'entrerait plus dans les plans des Rouge-et-Bleu.

Luis Enrique veut se débarrasser de Skriniar...

Comme le rapporte AS, Luis Enrique réclamerait même le transfert de Milan Skriniar. Le technicien du PSG ne compte pas sur lui et ne voudrait ainsi plus avoir à le gérer dans son effectif. Reste maintenant à voir si le joueur de 29 ans parviendra à se trouver un nouveau club, lui qui était récemment dans le viseur de l’Arabie Saoudite.

... qui s'est fait snober en Arabie Saoudite

En effet, Milan Skriniar était annoncé du côté d’Al-Nassr. Mais finalement, le club saoudien a préféré se tourner vers Mohamed Simakan. L’international slovaque ne rejoindra donc pas Cristiano Ronaldo. À voir si un autre club exotique se manifestera au cours des prochains jours pour le joueur du PSG. À suivre...