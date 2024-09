Mercato - PSG : L’accord à 10M€ qui relance le dossier de l’été !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Annoncé du côté du PSG, de Chelsea ou encore de l’Arabie saoudite, Victor Osimhen pourrait finalement filer en Turquie, où le mercato reste ouvert. Un accord aurait été trouvé entre Naples et Galatasaray, dispose à prendre en charge le salaire du Nigérian. Reste à obtenir l’accord du principal concerné.

C’est la fin de l’aventure napolitaine pour Victor Osimhen, désireux de plier bagage durant l’été. Problème, le Nigérian n’a pas trouvé preneur sur le mercato, et ce alors que son nom a notamment circulé du côté de Chelsea ou du PSG. Le10sport.com vous avait dévoilé en juillet que le club de la capitale ne s’était pas positionné sur l’attaquant, qui pourrait finalement rebondir en Turquie, où le mercato reste ouvert jusqu’au 13 septembre.

Galatasaray d’accord pour le salaire d’Osimhen

Comme l’a notamment indiqué RMC, des discussions sont en cours entre le Napoli et Galatasaray pour le prêt de Victor Osimhen. Le journaliste Fabrizio Romano annonce quant à lui qu’un accord a été trouvé entre les deux clubs, la formation turque acceptant de prendre en charge le salaire du joueur pour cette saison, compris entre 9 et 10M€. Aucune option ou obligation d’achat n’aurait été placée.

« Il a exprimé le désir de ne plus jouer pour Naples »

Victor Osimhen doit désormais donner son aval pour son départ en Turquie, lui qui ne figure pas sur la liste des joueurs napolitains inscrits en Serie A cette saison. Ce week-end, son directeur sportif Giovanni Manna avait fait le point sur sa situation : « Il a exprimé le désir de ne plus jouer pour Naples et nous avons donc fait d'autres choix. La situation est très claire. Victor a exprimé son désir absolu de ne plus jouer pour notre club, et nous avons essayé de le rendre heureux. Il y a ensuite une demande et une offre, nous pensions avoir conclu les négociations, mais elles n'ont pas abouti ».