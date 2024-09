Mercato : Le frère de Mbappé claque la porte, voilà pourquoi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce n’est pas un, mais deux membres de la famille Mbappé qui ont changé d’air cet été. Après Kylian, Ethan a pris la décision de ne pas prolonger son contrat avec le PSG et de débuter un nouveau cycle. Contrairement à son grand frère, le milieu de terrain est resté en France, au LOSC. Il y a quelques jours, Ethan Mbappé avait expliqué son choix.

Après Kylian, Ethan. Le petit frère a suivi les pas de son idole en quittant le PSG. Le milieu de terrain a fait le choix de repousser les avances du club parisien et de signer son premier contrat professionnel avec le LOSC. Ses débuts à Lille sont prometteurs puisqu’il a claqué un doublé lors du match de pré-saison face au Standard de Liège. Durant sa présentation, Olivier Létang avait loué les qualités d’Ethan Mbappé, qui évolue au milieu de terrain.

Ethan Mbappé a justifié son départ

«Je me rappelle un retour d’un responsable de recrutement d’un club de Ligue 1 qui m’a dit : "Il y a 3 ou 4 ans, je n’y croyais pas. Pourtant, il a su résister à la pression et c’est lui qui y arrive maintenant." Il faut être patient. Ethan est Ethan, il est lui-même et personne d’autre» avait déclaré le président du LOSC, en compagnie d’Ethan Mbappé.

Un jeune talent sous pression

Le petit frère de Kylian a reconnu que la pression était devenue trop grande au PSG, notamment en raison des prestations de son aîné, parti au Real Madrid cet été. « Il fallait que je crée mon propre chemin, ma propre histoire. Au PSG, je serais resté dans l’ombre de mon frère. Je pense que le LOSC est le bon choix pour ça. C’est compliqué au début car il faut toujours être bon, on va vous critiquer et attendre de vous qu’on soit comme son frère, alors que ce n’est pas le cas. C’est difficile de porter ce nom mais j’y arrive parfaitement. J’essaye d’écrire mon histoire. Le discours du président et le projet étaient les bons. Je dois travailler pour avoir du temps que je veux » avait confié Ethan Mbappé.