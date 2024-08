Transferts - PSG : Le frère de Mbappé vide son sac après son départ !

Thomas Bourseau

Ethan Mbappé a mis un terme à sa collaboration avec le PSG en même temps que son frère aîné Kylian Mbappé. Le LOSC est son nouveau chez lui. Un endroit idéal à ses yeux afin d’écrire sa propre histoire comme il l’a confié en conférence de presse.

Kylian Mbappé et Ethan Mbappé ont toujours été liés depuis plusieurs années. Mais leur histoire sportive commune a connu son épilogue cet été avec le départ du meilleur buteur de l’histoire du PSG au Real Madrid. Également en fin de contrat au Paris Saint-Germain, le milieu de terrain âgé de 17 ans et cadet de la fratrie de la Mbappé a choisi le LOSC et pas seulement pour des raisons sportives.

«C’était important de créer mon propre chemin»

Lors de sa conférence de presse de présentation jeudi, Ethan Mbappé n’a pas dissimulé son choix de bâtir sa propre histoire loin de l’ombre de son grand frère Kylian Mbappé au PSG. « C’était important de créer mon propre chemin et le LOSC est le bon club pour créer ma propre histoire. Je dois travailler pour avoir le temps de jeu que je souhaite ».

«Benjamin André fait partie des meilleurs à son poste en Ligue 1»

Et afin de s’acclimater au mieux au LOSC qui pourrait participer à la prochaine édition de la Ligue des champions en cas de bons résultats pendant les barrages, Ethan Mbappé compte suivre l’exemple de Benjamin André (33 ans) et taulier de l’entrejeu lillois. « Benjamin André fait partie des meilleurs à son poste en Ligue 1. Je vais beaucoup m’appuyer sur lui cette année ».