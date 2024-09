Mercato - PSG : Luis Enrique dit non, coup de tonnerre dans le feuilleton de l’été !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Comme vous l’avait révélé le10sport.com, Victor Osimhen n’a pas signé au PSG cet été et se retrouve aujourd’hui dans une situation très compliquée, n’étant pas inscrit sur la liste du Napoli pour la Serie A. C’est finalement en Turquie que pourrait évoluer l’attaquant nigérian lors de cette nouvelle saison.

Cité du côté du Paris Saint-Germain notamment tout au long de l’été, Victor Osimhen n’a finalement pas posé ses valises dans le capitale, et ce comme vous l’avait révélé en exclusivité le10sport.com. L’Équipe a précisé que Luis Enrique n’était pas emballé par le recrutement de l’attaquant nigérian, qui n’a d’ailleurs pas quitté le Napoli malgré les rumeurs l’envoyant notamment à Chelsea ou encore en Arabie saoudite, de quoi le placer dans une situation inconfortable, lui qui n’est même pas inscrit dans l’effectif d’Antonio Conte pour jouer en Serie A.

Transferts : Un échec en Ligue 1 révélé pour le PSG https://t.co/z7ylBkRdfu pic.twitter.com/X2KkwYOUa8 — le10sport (@le10sport) September 2, 2024

Osimhen finalement en Turquie ?

Mais le mercato de Victor Osimhen n’est pas terminé pour autant. Selon RMC, une porte de sortie en Turquie pourrait s’offrir à lui, avec l’intérêt de Galatasaray à son égard. Des discussions sont actuellement en cours entre les deux clubs, alors que le principal intéressé est disposé à accepter un prêt. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, un accord aurait même été trouvé pour la cession temporaire de l’attaquant. Une délégation turque est attendue à Naples pour faire avancer le dossier.

La deadline est fixée

Les différentes parties du dossier ont jusqu’au 13 septembre, date de la fermeture du mercato en Turquie. En cas d’échec, le Napoli n’aurait pas l’intention de revoir sa position avec Victor Osimhen, désormais écarté de l’équipe première. « Il a exprimé le désir de ne plus jouer pour Naples et nous avons donc fait d'autres choix, s’est justifié ce week-end le directeur sportif napolitain Giovanni Manna. La situation est très claire. Victor a exprimé son désir absolu de ne plus jouer pour notre club, et nous avons essayé de le rendre heureux. Il y a ensuite une demande et une offre, nous pensions avoir conclu les négociations, mais elles n'ont pas abouti ».