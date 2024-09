PSG : Un coup de théâtre va avoir lieu la saison prochaine ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Solidement installé au poste de gardien de but, Gianluigi Donnarumma devrait passer un véritable test cette saison. Car le portier italien va sentir, tout au long de l’exercice, le souffle de Matvey Safonov. Une recrue aux grandes ambitions, qui espère s’installer comme titulaire dans un avenir proche. En Russie, ils sont plusieurs à espérer un changement dans les cages du PSG.

Gianluigi Donnarumma peut trembler. Un nouveau portier est arrivé en ville pour remplacer numériquement Keylor Navas. Et il n’est pas venu pour faire de la figuration. Recruté contre un chèque de 20M€, Matvey Safonov a bien l’intention de jouer sa carte à fond au PSG, même si l’international italien part avec une longueur d’avance sur son concurrent.

Safonov prévient Donnarumma

« Je ne suis pas prêt à m’asseoir sur le banc.Si vous êtes numéro 1 un jour, cela ne veut pas dire que vous le serez éternellement. Luis Campos ? Il ne m’a jamais dit que j’étais n°2. Je ne me vois pas comme un numéro 2. Je ne veux pas être un joueur remplaçant. S’ils font de moi un numéro 2, les choses ne vont pas être faciles pour le numéro 1. Je vais me mesurer à lui en permanence. Je n’ai jamais perdu de compétition. J’ai toujours été un gardien de but n°1. Pourquoi un gardien russe ne peut-il pas devenir l’un des meilleurs ? C’est un préjugé. Ils n’ont peut-être pas l’intention de faire de moi un gardien de but numéro un tout de suite, mais j’y crois. » avait prévenu Matvey Safonov.

« Il n’est pas inférieur à Donnarumma »

Et en Russie, on pense que Matvey Safonov pourrait pousser Donnarumma vers le banc. « Matvey, à mon avis, n'est pas inférieur à Donnarumma, et peut-être même supérieur à lui. Il est important de supprimer tout ce qui peut conduire à des erreurs, car il n’y a pas de place à l’erreur dans une telle concurrence. La concurrence se jouera surtout dans le jeu au pied - là, il est important de ne pas commettre d'erreurs, et surtout de ne pas commettre d'erreurs » a déclaré, par exemple, Igor Shalimov, ancien gardien du Krasnodar.