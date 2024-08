Le PSG fait une annonce en privé, Donnarumma va paniquer !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que titulaire dans les buts du PSG, Gianluigi Donnarumma sera mis sous pression cette saison par un certain Matvey Safonov, recruté par le club de la capitale pour environ 20M€. Le club parisien lui aurait assuré que cette saison, il aurait sa chance dans les buts parisiens. Une version qu'il avait d'ailleurs lui-même annoncée après son transfert. De quoi mettre la pression sur l'international italien.

La première recrue estivale du PSG était une surprise. En effet, dès le mois de juin, le club parisien a officialisé le transfert de Matvey Safonov qui s'est engagé en provenance de Krasnodar pour environ 20M€. Un transfert qui a surpris puisque le club parisien possède déjà dans ses rangs Gianluigi Donnarumma et Arnau Tenas. Mais Luis Campos et Luis Enrique ont finalement décidé de recruter l'international russe pour compenser le départ de Keylor Navas.

Le PSG a fait une annonce à Safonov

Et finalement, le PSG pourrait bien offrir un rôle encore plus important à Matvey Safonov. Et pour cause, selon les informations de L'EQUIPE, Luis Campos a promis à l'ancien portier de Krasnodar qu'il aurait sa chance cette saison. Autrement dit, Safonov pourrait bien être amené à concurrencer sérieusement Gianluigi Donnarumma. Il faut dire que haut de ses 25 ans, le portier russe possède une très belle expérience avec 14 sélections internationales mais également 175 matches disputés dans l'élite dont 17 en Coupe d'Europe. Et d'ailleurs, il confirmait récemment qu'il ne venait pas au PSG pour faire de la figuration.

«On ne m'a pas dit que j'étais le n°2»

En effet, dans une interview accordée à un journaliste russe en juin dernier, Matvey Safonov annonçait la couleur : « On ne m'a pas dit que j'étais le n°2. Je viens à Paris pour jouer. Même s'ils me disaient que je serais n°2, je ne les écouterais pas. Je veux donner le meilleur de moi-même. Je ne veux pas être un remplaçant. Si je commence la saison comme n°2, les choses ne seront pas faciles pour le n°1. Je lutterai sans cesse. J'ai toujours été n°1 jusqu'à présent. (...) Je suis Russe et personne ne me connaît en France. Ils peuvent avoir à du mal à me voir immédiatement comme un n°1. Mais moi, j'y crois ». Gianluigi Donnarumma est prévenu.