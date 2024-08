Mercato : Le PSG refuse un transfert avec le RC Lens !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé libre l'été dernier afin d'occuper le rôle de troisième gardien, à la demande de Luis Enrique, Arnau Tenas a rempli sa mission lorsqu'il a fallu suppléer Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas. Cependant, avec le recrutement de Matvey Safonov, le portier espagnol se retrouve toujours numéro 3 dans la hiérarchie, ce qui ne lui convient pas totalement. Mais alors que le RC Lens aurait manifesté son intérêt, le PSG s'est opposé à son départ.

Lors du précédent mercato estival, Luis Enrique a fait une demande sur le mercato. Le technicien espagnol a effectivement réclamé l'arrivée d'un gardien de but dont le jeu aux pieds est l'une des grosses qualités, contrairement à Gianluigi Donnarumma. C'est ainsi qu'Arnau Tenas a signé au PSG il y a un an. Libre, il a débarqué en provenance du FC Barcelone avec le statut de numéro 3 dans la hiérarchie derrière le portier de la sélection italienne et Keylor Navas. Mais il en veut plus.

Mercato : Le PSG plombé par deux transferts à l’étranger ? https://t.co/KXZsj1p3Jt pic.twitter.com/NjWq9WyahL — le10sport (@le10sport) August 9, 2024

Safonov arrive, quel rôle pour Tenas ?

Et alors que Keylor Navas a quitté le PSG cet été à l'issue de son contrat, Arnau Tenas devait penser qu'il grimperait dans la hiérarchie en devenant la doublure de Gianluigi Donnarumma, mais c'était sans compter sur le recrutement de Matvey Safonov. En effet, en tout début de mercato, le club de la capitale n'a pas hésité à lâcher 20M€, bonus compris, pour recruter le portier de Krasnodar. Ce qui a pour conséquence de rebattre une nouvelle fois les cartes pour Arnau Tenas. Le récent champion olympique devrait bien conserver son rôle de numéro 3.

Le PSG recale le RC Lens pour Tenas

Mais à en croire les informations de L'EQUIPE, c'est un choix assumé par le PSG qui souhaite absolument avoir trois gardiens de très haut niveau pour palier à toute éventualité. La saison dernière, lorsque Luis Enrique voulait faire souffler Gianluigi Donnarumma et que Keylor Navas était blessé, il était particulièrement satisfait de pouvoir compter sur Arnau Tenas. C'est la raison pour laquelle le quotidien sportif révèle que le PSG a repoussé les offres pour le gardien espagnol cet été. Le champion olympique était sollicité en Liga mais également en Ligue 1 à l'image du RC Lens qui a manifesté son intérêt alors que Brice Samba est sur le départ. Mais le PSG ne compte pas se séparer d'Arnau Tenas.