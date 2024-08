Mercato - PSG : L’émir du Qatar négocie de gros transferts !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces derniers mois, Jorge Mendes a placé plusieurs de ses clients au PSG. Preuve si l'en est que l'agent est solidement implanté au sein du club de la capitale. Ce dernier serait en contact direct avec Luis Campos, conseiller sportif de la formation, mais aussi avec l'émir du Qatar, le propriétaire de l'équipe française.

Vitinha, Zaïre-Emery, Gonçalo Ramos, Bradley Barcola, Manuel Ugarte, Marco Asensio, Danilo Pereira, Joao Neves. Tous sont représentés par un seul homme : Jorge Mendes. Le célèbre agent portugais s’est frayé une place de choix au sein du PSG comme l’a confié Paul Tavares.

L'émir du Qatar impliqué dans le mercato ?

Mendes serait même en contact direct avec l’émir du Qatar. « Luis Campos n'a rien à voir avec Jorge Mendes. Qu'il soit plus manipulateur et soit plus intéressé par travailler avec ses amis : ça c'est une certitude. Mais Jorge Mendes n'est pas un de ses amis. Luis Campos ne se casse pas la tête : comme Jorge négocie tout déjà avec l'émir, il a moins de chances de se griller» a confié le conseiller sportif dans les colonnes d’Eurosport.

Luis Campos a son mot à dire

Mais selon Tavares, Campos garde la main dans certains dossiers. « Luis Campos, qui a un amour particulier pour les joueurs français, parle à Jorge Mendes, qui l'écoute et prend les meilleurs. Parce qu'on lui soumet.» a confié le conseiller sportif.