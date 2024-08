Mercato : Réclamé par De Zerbi, il explique son choix de snober l’OM

Axel Cornic

Des nombreuses pistes ont été liées à l’Olympique de Marseille depuis le début du mercato estival, mais elles n’ont pas toutes abouti à un transfert. C’est le cas d’Andrea Colpani, fortement voulu par Roberto De Zerbi, mais qui a finalement quitté Monza pour rejoindre son ancien coach Raffaele Palladino à la Fiorentina.

Nous sommes à quelques semaines de la fin du mercato et l’OM continue sa révolution. Après Derek Cornelius c’est Valentin Carboni qui est arrivé en prêt de l’Inter et plusieurs médias assurent que le prochain devrait être Youssoufa Moukoko, sans oublier le dossier Eddie Nketiah qui semble tenir à cœur à Roberto De Zerbi. L’Anglais pourrait notamment devenir le successeur de Pierre-Emerick Aubameyang, meilleur buteur de la saison dernière avec 30 réalisation qui est parti en Arabie Saoudite.

Mercato - OM : Longoria a tenté un coup de poker https://t.co/u5i78ixxVH pic.twitter.com/kaxxKIXrsh — le10sport (@le10sport) August 9, 2024

« Palladino m'a appelé pour me dire qu'il voulait m'emmener à Florence »

Mais tous les dossiers activés cet été n’ont pas souri à l’OM, comme avec Andrea Colpani. Réclamé par Roberto De Zerbi pour renforcer le poste de milieu offensif, l’Italien a en effet décidé de suivre son ancien coach Raffaele Palladino à la Fiorentina ! « La négociation a commencé avec Palladino qui m'a appelé pour me dire qu'il voulait m'emmener à Florence et j'ai répondu que je viendrais immédiatement, sans même y penser » a avoué le principal concerné ce vendredi, d’après Sky Sport Italia.

« J'ai un avantage car je le connais déjà depuis deux ans »

« J'ai vu Palladino avec la même faim et le même désir d'imposer ses idées ici, tout le monde est fort et se mettra immédiatement à sa disposition. J'ai un avantage car je le connais déjà depuis deux ans et je peux jouer aussi bien comme milieu offensif que comme ailier » assuré Colpani, qui a été l’une des grandes révélations de la dernière saison de Serie A, sous les couleurs de Monza... aux côtés d'un certain Valentin Carboni !