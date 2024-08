OM : Transfert à 9M€ imminent à Marseille ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Du côté de l'OM, on parle beaucoup de l'arrivée d'un buteur d'ici la fin du mercato. Un autre joueur offensif pourrait également renforcer l'effectif de Roberto De Zerbi. Ailier gauche de Norwich City, Jonathan Rowe a été annoncé très proche d'un transfert à Marseille par la presse britannique. Mais voilà qu'en France, les échos ne seraient pas forcément les mêmes.

Après avoir déjà bouclé 7 renforts cet été, l'OM n'a pas encore terminé son mercato. En effet, le club phocéen espère étoffer son secteur offensif avec l'arrivée d'un buteur. Et d'un ailier gauche aussi ? Pour cela, l'OM pourrait trouver son bonheur... en deuxième division anglaise. Après Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr l'été dernier, Marseille ciblerait désormais un certain Jonathan Rowe, aujourd'hui à Norwich.

Rowe à l'OM pour 9M€ ?

Ce vendredi, la presse britannique est d'ailleurs assez radicale concernant le transfert de Jonathan Rowe. Alors que le joueur de 21 ans semblait promis à Leeds, voilà qu'il pourrait finalement s'engager avec l'OM moyennant une opération à 9M€. Cependant, en France, RMC et Footmercato sont moins affirmatifs à propos de Rowe.

Des discussions encore loin d'être avancées

Finalement, Jonathan Rowe ne serait pas aussi si proche que cela de l'OM. Fabrice Hawkins fait savoir sur X : « Jonathan Rowe fait partie des joueurs ciblés par l’OM. Discussions en cours même si les négociations entre Norwich et Marseille ne sont pas encore à un stade avancé ». Footmercato confirme cette tendance. Il est ainsi expliqué que si l'OM penserait bel et bien à Rowe, il n'y aurait pour le moment aucun accord avec Norwich. A suivre...