Le boss du PSG annonce l'arrivée d'un «grand talent»

Amadou Diawara

Pour renforcer sa défense centrale, le PSG a officialisé le transfert de Willian Pacho ce vendredi après-midi. Très heureux d'avoir bouclé la signature du crack équatorien de 22 ans, Nasser Al-Khelaïfi s'est totalement enflammé. En effet, le président du PSG n'a pas tari d'éloges à l'égard de Willian Pacho, arraché à l'Eintracht Francfort.

Après avoir officialisé les transferts de Matvey Safonov et de João Neves, le PSG a annoncé une toute nouvelle arrivée ce vendredi après-midi. Alors que sa cage et son milieu de terrain sont renforcés, le club de la capitale s'est offert les services d'un défenseur central gaucher : Willian Pacho.

🆕🔴🔵



Le Paris Saint-Germain est ravi d’accueillir Willian Pacho.

Le défenseur central de 22 ans, qui portera le numéro 51, devient ainsi le premier joueur équatorien de l’histoire du Club.https://t.co/bVtuDRyYV7 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 9, 2024

Pacho est un nouveau joueur du PSG

Sur son compte X et sur son site officiel, le PSG a officialisé la signature de Willian Pacho. « Le Paris Saint-Germain est ravi d’accueillir Willian Pacho. Le défenseur central de 22 ans, qui portera le numéro 51, devient ainsi le premier joueur équatorien de l’histoire du Club », peut-on lire. Une arrivée qui fait le plus grand bonheur de Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG.

«Nous sommes ravis d'accueillir Willian Pacho»

« Nous sommes ravis d'accueillir Willian Pacho au sein de la famille du Paris Saint-Germain. Willian est un jeune joueur international fantastique - et le nouveau grand talent à rejoindre notre Club. Au Paris Saint-Germain, nous continuons à construire notre projet en nous appuyant sur une équipe étonnante, jeune et talentueuse - et surtout, dans un cadre collectif », s'est enflammé Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, dans des propos rapportés sur le site officiel du club.