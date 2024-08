L’OM abandonne immédiatement un transfert

Arnaud De Kanel

Après avoir concrétisé les pistes Mason Greenwood et Pierre-Emile Hojbjerg, l’OM continue de scruter la Premier League pour renforcer son effectif. La direction olympienne serait en discussions avec Arsenal au sujet d’Eddie Nketiah, et aurait également tenté le coup avec le milieu de terrain de Fulham Andreas Pereira. Un transfert immédiatement tombé à l'eau.

L'OM a été particulièrement actif sur le marché des transferts cet été, aussi bien en matière d'arrivées que de départs, avec plusieurs opérations conclues avec des clubs de Premier League. Parmi les mouvements notables, Iliman Ndiaye a pris la direction d'Everton, tandis qu'Ismaïla Sarr a signé à Crystal Palace. Du côté des arrivées, le club phocéen a accueilli Mason Greenwood en provenance de Manchester United et Pierre-Emile Hojbjerg en provenance de Tottenham. Et d'autres recrues venues d'Angleterre pourraient encore renforcer l'effectif marseillais avant la clôture du mercato, à l'image d'Eddie Nketiah, puisque les dirigeants ont les yeux rivés sur la Premier League.

Pereira trop cher pour l'OM

D'après les informations de Mathieu Grégoire de L’Équipe, l'OM aurait exploré la piste menant à l'international brésilien Andreas Pereira, actuellement sous contrat avec Fulham jusqu’en juin 2026. Cependant, les exigences financières de Fulham, qui réclamait un transfert sec avec une indemnité conséquente comprise entre 40M€ et 50M€, auraient rapidement refroidi les dirigeants olympiens. Ce dossier semble désormais clos puisque l'OM s'est tourné vers Valentin Carboni. L'Argentin a d'ailleurs justifié son choix.

«Je suis très heureux d’être ici, c’est un endroit incroyable»

« C’est une ville qui ressemble beaucoup à Buenos Aires, d’où je viens. Je trouve que c’est une très belle ville avec des personnes qui vivent le football avec beaucoup de passion et d’enthousiasme. Je suis très heureux d’être ici, c’est un endroit incroyable. Nous avons eu la chance de monter et de voir la ville d’en haut, avec la Bonne Mère qui veille, comme on dit, sur tous les Marseillais. C’est très beau, il y a une vue imprenable », a lâché Carboni, conseillé par un certain Leonardo Balerdi.