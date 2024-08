Mercato : C'est terminé pour Elye Wahi, l'OM relance un transfert à 25M€

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'OM continue de buter sur le transfert d'un attaquant. Toujours en quête d'un avant-centre pour remplacer Pierre-Emerick Aubameyang, le club phocéen multiplie les pistes, mais peine à concrétiser une. La piste menant à Elye Wahi ne déroge pas à la règle puisque le RC Lens se montre très exigeant. Au point de pousser l'OM à relancer le transfert d'Eddie Nketiah qu'Arsenal pourrait environ 25M€.

Ismaël Koné, Lilian Brassier, Mason Greenwood, Pierre-Emile Höjbjerg, Derek Cornelius, Valentin Carboni et Jeffrey de Lange. Voilà l'impressionnante liste de joueurs déjà recrutés par l'OM. Une liste à laquelle devrait très prochainement s'ajouter Geronimo Rulli, ainsi qu'au moins un attaquant supplémentaire. Reste à savoir lequel. C'est justement la question que se posent les Marseillais qui attendent toujours de savoir qui remplacera Pierre-Emerick Aubameyang.

Les négociations au point mort pour Wahi ?

Ces dernières heures, la piste menant à Elye Wahi a pris de l'ampleur. Et pour cause, le départ de l'attaquant du RC Lens semble acté, mais ce n'est pas pour autant que les Sang-et-Or braderont leur avant-centre recruté pour environ 30M€ il y a un an. Selon les informations de RMC Sport, l'OM a vu ses deux offres être repoussées par les Lensois. Ils s'agit à chaque de prêts avec option d'achat. La première était de 20M€ tandis que la seconde était un prêt payant de 2M€ assorti d'une option d'achat de 20M€ + 4M€ de bonus. Au total, le RC Lens aurait pu toucher 26M€. Mais là encore c'était insuffisant puisque le club artésien espère encore récupérer au moins 30M€.

L'OM relance la piste Nketiah

Par conséquent, RMC Sport assure que les négociations sont au point mort entre le RC Lens et l'OM pour le transfert d'Elye Wahi. Une situation qui aurait donc poussé le club phocéen à relancer la piste menant Eddie Nketiah, qui semblait pourtant abandonnée à cause des exigences d'Arsenal. Mais les Gunners seraient désormais prêt à accepter une offre de 25M€ pour leur attaquant. Ce qui aurait donc convaincu les Marseillais de revenir à la table des négociations. Fabrizio Romano assure même que l'OM a dégainé une offre.