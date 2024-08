Mercato : Une surprise est annoncée pour la prochaine recrue de l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Géronimo Rulli n'arrive pas seul à l'OM. Le portier argentin, qui devrait prendre la succession de Pau Lopez, devrait cohabiter avec Jeffrey De Lange. Le gardien néerlandais devrait remplacer Ruben Blanco, blessé durant la préparation de son équipe. Mais à terme, De Lange pourrait bien bousculer la hiérarchie au poste de gardien de but.

Ce n’est pas un, mais deux gardiens de but qui sont attendus à l’OM dans les prochaines heures. Portier argentin, Géronimo Rulli devrait hériter de la succession de Pau Lopez. Quant à Jeffrey De Lange, il devrait remplacer Ruben Blanco, blessé durant un match de préparation et qui manquera le début de la saison. Formé à l’Ajax Amsterdam et sous contrat avec les Go Ahead Eagles, le portier néerlandais est peu connu en France.

Transferts : À peine arrivé, l’OM lui met une grosse pression ! https://t.co/iZcRjqZtrS pic.twitter.com/TdkznP6fOM — le10sport (@le10sport) August 7, 2024

Un gardien avec des lacunes

Le compte Foot_NL s’est confié à Guillaume Tarpi et a permis d’en savoir plus sur De Lange. « C’est un gardien qui est très bon sur sa ligne, très rassurant et plutôt un bon meneur d’hommes pour gérer sa défense. Bon et imposant dans le domaine aérien, il a encore une petite marge de progression dans quelques aspects de son jeu, il n’est pas à son plein potentiel. À l’instar des autres gardiens néerlandais, son jeu au pied n’est pas terrible. Il n’a pas énormément d’expérience, il n’a que 2 saisons pleines en Eredivisie » a-t-il confié.

Une progression attendue pour De Lange

Selon le compte, De Lange devrait remplir son job en tant que doublure. « Pour une doublure c’est très bien, pour être titulaire, par contre, c’est plus compliqué, notamment parce que il n’a jamais connu un environnement et une pression comme à Marseille, mais ce serait bien meilleur que Rulli à ce poste en revanche. » a-t-il confié. Mais à terme, il pourrait bien bousculer Rulli. « Ce n’est pas le gardien auquel on aurait pensé pour Marseille, mais il pourrait très vite devenir plus qu’un numéro 2. » peut-on lire.