Mercato : Le PSG en galère, Al-Khelaïfi intervient pour boucler un transfert

Le mercato du PSG n’a pas totalement démarré, ce qui pousse Nasser Al-Khelaïfi à accélérer pour boucler certains dossiers. C’est le cas de Désiré Doué, pour lequel le PSG se retrouve en concurrence avec le Bayern Munich. Et alors que le club bavarois semble avoir pris de l’avance, le président parisien a décidé de prendre les choses en mains.

Après Matvey Safonov et Joao Neves, c'est Willian Pacho qui débarque au PSG. Cependant, le club de la capitale n'a aucune intention de s'arrêter à simplement trois recrues et continue d'explorer le marché. Dans cette optique, la piste menant à Désiré Doué est toujours active. Mais comme l'explique Fabrizio Romano, c'est Nasser Al-Khelaïfi qui prend les choses en mains désormais.

Al-Khelaïfi intervient pour Doué

« Nous savons que le Bayern avait cet avantage avec Rennes ces derniers jours, mais on continue de me dire que l'histoire n'est pas terminée. Je continue d'entendre que le PSG est encore là et que Nasser Al-Khelaïfi est toujours impliqué dans cette histoire pour essayer d'obtenir le feu vert de Désiré Doué », révèle le journaliste italien dans son podcast, avant d’en rajouter une couche.

«Le PSG travaille toujours activement dans ce dossier»

« Donc le PSG travaille toujours activement dans ce dossier. Le Bayern a fait du très bon travail auprès de Rennes dans sa négociation, mais le joueur n'a pas encore décidé. Cela pourrait être le cas cette semaine ou en début de semaine prochaine », ajoute Fabrizio Romano.