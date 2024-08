Mercato : Un «champion» a recalé l’OM ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours en quête d’un nouvel attaquant pour remplacer Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM a un temps envisagé de rapatrier Alexis Sanchez, un an après son départ. Cependant, le Chilien va finalement signer à l’Udinese où un ancien coach assure que c’est un réel champion qui va échapper à l’OM.

En quête de renforts offensifs notamment dans l'optique de remplacer Pierre-Emerick Aubameyang, l'OM a exploré différentes pistes y compris celle d'un retour d'Alexis Sanchez, un an après son départ. Mais le Chilien devrait finalement retourner à l'Udinese. Et selon son ancien coach Pasquale Marino, ce ne sera pas pour faire de la figuration.

«Pour moi, c'était un choix judicieux»

« Pour moi, c'était un choix judicieux. Ce n'est pas du marketing. Sanchez est encore capable de faire faire à l'équipe un bond qualitatif. Il me semble qu'il y a une volonté de montrer un football proactif. Les Frioulans verront un spectacle agréable », confie-t-il auprès de TMW avant de se remémorer ses meilleurs souvenirs avec Alexis Sanchez.

«On voyait que c'était un champion»

« Sa progression constante. On voyait que c'était un champion. Mais il a été aidé : il a travaillé avec des gens comme Di Natale, Quagliarella et Pepe. Il s'est bien intégré et a été aidé par des gens qui connaissaient déjà le championnat », ajoute Pasquale Marino.