Mercato : Il jubile après son départ du PSG !

Comme attendu, Xavi Simons a une nouvelle fois quitté le PSG pour être prêté au RB Leipzig sans option d’achat. Une décision mûrement réfléchie par l’international néerlandais, qui explique l’importance de pouvoir continuer dans un environnement qu’il connaît parfaitement.

C'était attendu, et c'est désormais officiel, Xavi Simons a fait son retour au RB Leipzig où il est prêté pour une seconde saison, toujours sans option d'achat. Un choix qui a pu surprendre compte tenu du fait que l'international néerlandais était convoité par de grands clubs européens, mais il se réjouit au contraire de rester dans le même environnement.

Xavi Simons s'enflamme pour sa signature au RB Leipzig

« Je suis très heureux d’être de retour. La confiance que le club m’a accordée est vraiment formidable. J’aime gagner. J’aime aller sur le terrain et donner le meilleur de moi-même. Le club le sait et a le même ADN. C’est l’endroit idéal pour me développer et franchir une nouvelle étape. Il y a eu beaucoup de rumeurs ces derniers mois. Après l’Euro, j’ai mis mon téléphone de côté et j’ai récupéré de ce tournoi épuisant. Maintenant, je suis ici et je me réjouis de la saison à venir », a-t-il confié auprès du site officiel du RB Leipzig.

« Au fond, je voulais prendre la décision qui était la meilleure pour ma carrière. C’est ce que j’ai fait. L’un des facteurs les plus importants était que j’avais déjà joué un an à Leipzig et que je pouvais passer à l’étape suivante. Avant le dernier match de la saison dernière, je me sentais insatisfait parce que je pensais que nous aurions pu faire beaucoup plus. Bien sûr, nous avons bien joué et nous avons tout donné, mais j’avais le sentiment que moi et le club n’en avions pas encore fini. Il était également important pour moi que l’équipe reste soudée. Nous savons comment communiquer les uns avec les autres, ce qui nous renforce en tant qu’équipe. Le moment est venu de passer à l’action. Il n’y a plus d’excuses. La DFB Pokal commence dans deux semaines et nous voulons être prêts. Ma relation avec Marco Rose et l’équipe d’entraîneurs a également été un facteur décisif. Nous nous connaissons, nous nous respectons et nous avons les mêmes objectifs. Nous voulons maintenant les atteindre ensemble », ajoute Xavi Simons.