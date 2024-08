Mercato : Un clash pour signer au PSG ? Il dévoile la vérité !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'attente a été longue, mais Joao Neves a finalement bel et bien rejoint le PSG où il s'est engagé jusqu'en 2029. Et alors que les discussions ont été longues pour ce transfert, certaines rumeurs ont évoqué le fait que le joueur ait fait pression sur Benfica pour rejoindre Paris le plus rapidement possible. Mais Joao Neves assure que c'est faux.

«Bien sûr que ça fait peur, je sors de ma zone de confort»

« Bien sûr que ça fait peur, je sors de ma zone de confort. Je sais que je suis très apprécié ici (au Benfica), depuis le premier jour où j'ai fait mes débuts dans l'équipe A, et même lors de la première séance d'entraînement, par mes coéquipiers et le personnel, par tout le monde. Je pars pour un autre pays, une autre réalité, une autre langue, je ne sais pas encore ce que je pourrai y faire, mais je vais tout donner. C'est ma nature, de me donner à fond où que je sois, parce que je sais que si je me donne à fond, je serai toujours plus proche d'atteindre mes objectifs. Comme je l'ai fait ici dès le début, je vais le faire là-bas dès le début », promet le milieu de terrain portugais sur le site officiel de Benfica, avant de poursuivre.

«Ni moi, ni ma famille, n'avons jamais appelé qui que ce soit pour forcer mon départ»

« Ni moi, ni ma famille, n'avons jamais appelé qui que ce soit pour forcer mon départ. Même Benfica ne voulait pas que je parte. C'est très clair et très présent dans ma tête. J'ai parlé au président à plusieurs reprises et nous avons toujours eu la même opinion. Cela n'a pas été facile pour le président. Lors des réunions que j'ai eues avec lui, le président était très émotif parce qu'il s'agissait de moi. Lorsque nous avons convenu qu'il était temps pour moi de partir, le président a fondu en larmes, et moi aussi, nous avons tous les deux un peu pleuré. Mais comme je l'ai dit, c'était bon pour le club. Il n'y a rien au-dessus du club, et je ne suis pas au-dessus du club », ajoute Joao Neves.