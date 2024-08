Mercato : Un crack signe à l’OM, c’est grâce à De Zerbi !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir craint de le voir filer vers l’OL, l’OM a finalement officialisé la prolongation du contrat d’Enzo Sternal. Le jeune attaquant très prometteur est désormais lié au club phocéen jusqu’en 2027 et ce dernier reconnaît d’ailleurs l’importance de Roberto De Zerbi dans son choix de rester à Marseille.

Après avoir longtemps cru voir filer Enzo Sternal vers l'OL, l'OM a finalement réussi à obtenir la prolongation de son crack. « Ce mercredi 7 août 2024, il signe une prolongation de contrat avec l’OM. Il est désormais lié à son club formateur jusqu’en 2027 et portera le numéro 22 », explique le communiqué du club phocéen. Par conséquent, comment expliquer le choix du jeune attaquant ? Ce dernier donne la réponse en expliquant le rôle crucial de Roberto De Zerbi, qui a l'habitude de donner du temps de jeu aux jeunes joueurs, et à même à les lancer en professionnels.

Sternal prolonge à l'OM !

« C'est une fierté pour moi et je suis heureux de continuer l'aventure à l’OM. Le projet du club dans son intégralité avec notamment l'arrivée du coach a beaucoup joué dans ma décision. Roberto De Zerbi est un entraîneur qui est connu pour faire confiance aux jeunes joueurs », lâche le jeune attaquant marseillais sur le site officiel de l’OM, avant de poursuivre.

De Zerbi a un rôle crucial

« C'est un coach rigoureux, expérimenté, qui a fait de nombreux clubs et nous avons la chance de l'avoir aujourd'hui à l'OM. Il va pouvoir nous apporter son expérience et nous apprendre ce qu'est le monde du football de haut niveau à nous les plus jeunes. J'ai seulement 17 ans, il faut que je continue de travailler, que je garde bien la tête sur les épaules, car l'objectif c'est de progresser et de grappiller le plus de temps de jeu possible », ajoute Enzo Sternal.