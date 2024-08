Officiel : L'OM annonce la signature d'un crack

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme annonce depuis plusieurs semaines, l'OM vient d'officialiser la signature du jeune Enzo Sternal qui prolonge son contrat à Marseille. L'international U17, présenté comme l'un des plus grands espoirs du club phocéen, est désormais lié à l'OM jusqu'en 2027. Une signature très importante pour le club phocéen alors qu'Enzo Sternal était annoncé dans le viseur de l'OL.

Très actif sur le mercato, l'OM enchaîne les officialisations. Ainsi après Ismaël Koné, Lilian Brassier, Mason Greenwood, Pierre-Emile Höjbjerg et Derek Cornelius, le club phocéen a confirmé la signature de Valentin Carboni sous la forme d'un prêt en provenance de l'Inter Milan. Et l'OM continue sur sa lancée avec une nouvelle officialisation.

Enzo Sternal prolonge à l'OM !

En effet, cette fois-ci il s'agit d'une prolongation de contrat. Mais elle était stratégique. Et pour cause, bien décidé à développer de jeunes joueurs, l'OM a annoncé la prolongation d'Enzo Sternal. « Ce mercredi 7 août 2024, il signe une prolongation de contrat avec l’OM. Il est désormais lié à son club formateur jusqu’en 2027 et portera le numéro 22 », explique le club marseillais par le biais d'un communiqué.

L'OL avait tenté le coup

Une annonce majeure puisqu'Enzo Sternal, recruté en provenance de Nancy en juillet 2022 alors qu'il n'avait que 15 ans, est présenté comme l'un des plus grands espoirs de l'OM. D'ailleurs, l'OL aurait tenté d'arracher la signature du jeune attaquant, international U17 avec les Bleus. En vain, c'est bien l'OM qui conserve Enzo Sternal.