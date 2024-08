Le PSG dit stop pour ce transfert à 130M€

Amadou Diawara

Tombé sous le charme de Victor Osimhen, le PSG aurait aimé boucler son transfert lors de ce mercato estival. Toutefois, le club de la capitale aurait décidé de stopper brusquement les démarches pour cette opération, et ce, pour deux raisons. D'une part, le PSG estimerait que le Napoli est trop gourmand. D'autre part, les Parisiens n'ont pas apprécié que les Azzurri refusent leur offre pour Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia.

Depuis l'ouverture du mercato estival, le PSG a recruté un gardien, un défenseur central et un milieu de terrain. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a officialisé les signatures de Matvey Safonov, Joao Neves et de Willian Pacho.

PSG : Coup de froid pour Osimhen

Pour renforcer son attaque, le PSG a inscrit le nom de Victor Osimhen sur ses tablettes. Toutefois, l'écurie emmenée par Luis Enrique aurait décidé de mettre un gros coup de frein sur ce dossier, et ce, pour deux raisons. D'une part, le Napoli voudrait encaisser un chèque qui se rapproche le plus possible des 130M€, soit le montant de la clause libératoire de Victor Osimhen. Un prix jugé trop élevé par le PSG. D'autre part, les Parisiens seraient irrités parce qu'Aurelio De Laurentiis a refusé leur double proposition pour recruter à la fois Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia. L'attaquant géorgien étant jugé intransférable par le président de Naples.

Le Napoli a irrité le PSG

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG s'est fixé une condition pour le recrutement d'un nouveau numéro 9. En effet, le club de la capitale compte miser sur Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos la saison prochaine. Et ce n'est qu'en cas de départ de l'un de ses deux buteurs que le PSG se jettera sur un autre avant-centre cet été. En d'autres termes, Victor Osimhen ne migrera vers Paris que si, et seulement si, Randal Kolo Muani ou Gonçalo Ramos évolue dans un nouveau club lors de la saison 2024-2025. Et pour le moment, ni l'un ni l'autre n'a fait l'objet d'une offre de transfert.