Transfert surprise au PSG, Donnarumma vend la mèche ?

Alors que le Paris Saint-Germain semble être satisfait de lui et souhaite le prolonger, Gianluigi Donnarumma pourrait quitter le club. C’est en tout cas la nouvelle tendance lancée en Angleterre, où l’on assure que l’international italien serait dans le viseur de Pep Guardiola à Manchester City, puisqu’une place pourrait se libérer avec le possible départ d’Ederson vers l’Arabie Saoudite.

Le mercato nous a réservé une nouvelle surprise ce lundi. Le journaliste britannique Ben Jacobs a annoncé que Pep Guardiola aimerait bien recruter du côté du PSG son prochain gardien, puisqu'à 30 ans Ederson pourrait céder aux sirènes saoudiennes, avec Al Nassr qui serait prêt à le couvrir d’or. Il s’agit évidemment de Gianluigi Donnarumma, dont le contrat avec le club parisien va actuellement jusqu’en juin 2026.

Donnarumma prêt à rejoindre Guardiola ?

Une piste confirmée dans les heures qui ont suivi par plusieurs médias et notamment en Italie, avec La Gazzetta dello Sport. Le célèbre quotidien transalpin nous apprend en effet que Donnarumma ne serait pas totalement insensible à l’intérêt du Manchester City de Pep Guardiola. Mais pas question pour lui de partir comme un voleur, puisqu’il serait très lié au club parisien, qui l’a recruté en 2022 lorsqu’il arrivait à la fin de son contrat avec l’AC Milan.

Le PSG est prioritaire

Ainsi, d’après les informations de La Gazzetta, il souhaiterait qu’en cas d’un éventuel deal, toutes les parties soient gagnantes... surtout le PSG ! Reste à voir comment cela pourrait se faire, avec Gianluigi Donnarumma qui est actuellement évalué à 40M€ par le site spécialisé Transfermarkt et dont le successeur semble être déjà connu. A Paris on a en effet décidé de dépenser 20M€ cet été pour s’offrir les services de Matvey Safonov, débarqué de Krasnodar contre une indemnité de 20M€ et qui a déjà affiché ses ambitions lors de sa présentation.