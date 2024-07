Mercato - OM : Longoria réalise un coup «monstrueux»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pablo Longoria est sur tous les fronts. Après avoir nommé Roberto De Zerbi à la tête de l'équipe première de l'OM, le dirigeant espagnol s'est activé pour offrir le meilleur groupe au technicien italien. Un travail qui paye puisque de nombreux renforts souvenir à Marseille. Journaliste pour RMC, Simon Dutin a tenu à saluer les efforts de Longoria.

L’OM est l’un des clubs les plus actifs lors de cette première partie de mercato, alors même que le club a laissé filer une jolie fortune après sa non-qualification pour la Coupe d’Europe. Malgré ce résultat décevant, les joueurs veulent venir à Marseille et évoluer sous les ordres de Roberto de Zerbi. Lilian Brassier, Ismaël Koné, Mason Greenwood ou encore Pierre-Emile Höjbjerg ont débarqué à l’OM.

Vente OM : Grosse vanne en direct sur l’Arabie Saoudite https://t.co/B8HSqwXlOo pic.twitter.com/UY0b4JRHYk — le10sport (@le10sport) July 19, 2024

Le bilan à l'OM est positif

Sur l’antenne de RMC, Simon Dutin, défenseur de Pablo Longoria, estime que l’OM revient de loin « J’avais accueilli sa nomination à la présidence de l’OM avec beaucoup de scepticisme. Il en avait pris plein la tronche l’année dernière. Mais aujourd’hui, j’ai beaucoup d’optimisme. Rappelez-vous de Marcelino, le flop énorme et le début d’une fronde de la part des ultras. Longoria a décidé de rester. On n’est pas encore à la reprise, mais De Zerbi, aimé par les hipsters du football, arrive. C’est un peu mieux que ce qu’était Marcelino, c'est-à-dire un entraîneur connu pour son football. Il arrive sans Coupe d’Europe. Ensuite, Brassier, Koné et Greenwood sont venus. Il devrait ensuite se séparer de Clauss et Ounahi » a noté le journaliste sur RMC.

Longoria loué pour son travail

Selon lui, tout le mérite revient à Pablo Longoria, qui a su se relever après une saison catastrophique sur le plan sportif et personnel. « Je trouve que pour l’instant c’est absolument monstrueux ce qui est réalisé. Il fait partie de ces mecs qui restent stoïques. Il a réussi à faire renaître l’optimisme, alors que l’on était dans le catastrophisme à la fin de la saison dernière » a déclaré Dutin lors de l’After Foot.