Mercato : Le PSG chasse une nouvelle star ?

Le Paris Saint-Germain est bien moins en réussite que lors du mercato estival de 2023, mais l’Euro et la Copa America a forcé le PSG à prendre son mal en patience dans sa quête de recrues. L’Équipe évoque d’ailleurs un intérêt des dirigeants parisiens pour Bruno Fernandes. La star de Manchester United refusait d’ailleurs de se projeter sur son avenir avant la fin de l’Euro.

Depuis l’ouverture du mercato estival le 10 juin dernier en France, le PSG n’a pas été particulièrement en réussite dans le sens des arrivées. À ce jour, seul Matvey Safonov a déposé ses valises au Paris Saint-Germain. D’après L’Équipe, l’entraîneur Luis Enrique aurait fait savoir à ses gardiens dont Gianluigi Donnarumma et la recrue russe de 25 ans que la hiérarchie allait être bousculée pour la saison à venir et que les compteurs étaient remis à zéro.

Le PSG en pince pour Bruno Fernandes ?

Et depuis, le comité directeur du PSG dirigé par Luis Campos se démène dans l’optique de renforcer le milieu de terrain avec João Neves et l’attaque avec Khvicha Kvaratskhelia notamment. Le journaliste de L’Équipe Loïc Tanzi a annoncé sur son compte X que le Paris Saint-Germain n’avait pas encore abandonné la piste menant à l’ailier géorgien de 23 ans du Napoli malgré les difficultés rencontrées dans cette opération. En parallèle, le PSG apprécierait également particulièrement Bruno Fernandes, taulier de Manchester United où son contrat expirera en juin 2026.

«Si je dois penser à continuer ou non en Premier League, ce sera après le Championnat d’Europe»

En mai dernier, Bruno Fernandes s’exprimait sur son avenir à Manchester United, expliquant vouloir poursuivre son aventure à Old Trafford. « Je ne pense pas à autre chose pour le moment. Évidemment, cela ne dépend pas que de moi, n’est-ce pas ? Un joueur doit toujours avoir envie d’être ici, mais en même temps, il faut vouloir qu’il reste. Pour le moment, j’ai l’impression qu’il y a cela des deux côtés ».

Pour DAZN, le milieu offensif portugais ne fermait toutefois pas la porte à un éventuel départ. « Si vous voulez que je sois très honnête, si je dois penser à ne pas continuer en Premier League, ce ne sera qu’après l’Euro car rien ne pourra détourner mon attention de la finale de la FA Cup et l’Euro car il n’y a rien de plus important que cela pour le moment (…) Pour être sincère, si je dois penser à continuer ou non en Premier League, ce sera après le Championnat d’Europe ».