Mercato - PSG : La presse espagnole annonce un transfert à 70M€

Pierrick Levallet

Après Kylian Mbappé et Ethan Mbappé, le PSG est sur le point de boucler un autre départ cet été. Le club de la capitale devrait se séparer de Manuel Ugarte. L’international uruguayen devrait s’engager avec Manchester United très prochainement. Les Red Devils travaillaient sur ce dossier depuis quelques jours maintenant. Les Rouge-et-Bleu, eux, devraient récupérer 70M€ dans cette transaction.

Le PSG devrait officialiser un nouveau transfert dans les prochaines heures, mais dans le sens des départs. Après Kylian Mbappé, Ethan Mbappé et Edouard Michut, le club de la capitale devrait se séparer de Manuel Ugarte. Après des débuts intéressants, l’Uruguayen a déçu à tel point que Luis Enrique ne le voulait plus dans son effectif la saison prochaine.

Mercato - PSG : Feu vert pour un transfert à 90M€ ! https://t.co/pZFI66gsWI pic.twitter.com/q1oRoleuar — le10sport (@le10sport) July 21, 2024

Manuel Ugarte va quitter le PSG

Manuel Ugarte s’est donc mis en quête d’un nouveau club, et il devrait rebondir du côté de la Premier League. Manchester United travaille depuis quelques jours sur le transfert du joueur du PSG. Les relations entre les deux clubs sont excellentes, ce qui a facilité les négociations dans ce dossier.

Manchester United finalise son transfert

Et à en croire les informations de SPORT, le PSG et Manchester United seraient bien en train de finaliser le transfert de Manuel Ugarte. L’international uruguayen devrait quitter les Rouge-et-Bleu seulement un an après son arrivée. Les deux clubs se seraient mis d’accord autour d’un transfert à 70M€ pour le milieu défensif de 23 ans.