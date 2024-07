Mercato : Dénouement imminent pour cette double opération du PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

N'ayant recruté que Matvey Safonov jusqu'à présent, le PSG travaille toutefois sur de nombreux dossiers. Au milieu de terrain, le club de la capitale a fait de Joao Neves sa priorité. Encore faut-il parvenir à trouver un accord avec Benfica pour le crack du football portugais. Cela fait maintenant un moment que les négociations et voilà que l'issue du dossier Neves serait proche.

Le PSG cherche un nouveau milieu de terrain lors de ce mercato estival. Devant faire une croix sur Joshua Kimmich, le club de la capitale jette toutes ses forces pour boucler le transfert de Joao Neves. Alors que le joueur de Benfica dispose d'une clause libératoire de 120M€, le PSG espère faire baisser l'addition. Il a notamment été question d'un transfert à 70M€ et la présence de Renato Sanches dans l'opération.

Mercato - PSG : Nouvelle bombe lâchée en Angleterre ! https://t.co/2UssMsnyjS — le10sport (@le10sport) July 22, 2024

Les derniers jours du feuilleton

Ce lundi, la presse portugaise a fait un point sur le dossier Joao Neves/Renato Sanches. Record a ainsi fait savoir que d'ici la fin de la semaine, cela pourrait être réglé entre le PSG et Benfica. L'issue des négociations serait donc imminente et on pourrait donc voir Neves signer à Paris, tandis que Renato Sanches ferait lui le chemin inverse pour rejoindre Lisbonne.

Un transfert à 70M€ ?

A 19 ans, Joao Neves aurait lui d'ores et déjà dit oui pour rejoindre le PSG. De son côté, Benfica tenterait de gratter le maximum d'argent sur ce transfert. Tandis que Paris aurait proposé une somme de 70M€ pour le Portugais, le club lisboète espèrerait toucher un peu plus...