Mercato - PSG : Nouvelle bombe lâchée en Angleterre !

Manchester City pourrait envisager un gros transfert du côté du PSG dans les semaines à venir. Son gardien brésilien, Ederson, est annoncé dans le viseur du club saoudien d'Al-Ittihad, ce qui inciterait donc la formation de Pep Guardiola à foncer sur Gianluigi Donnarumma. Explications.

Et si le PSG perdait un nouveau titulaire indiscutable d'ici la fin du mercato ? Après Kylian Mbappé, qui s'est engagé libre avec le Real Madrid en début d'été, un autre grand nom du club de la capitale pourrait lui aussi être amené à claquer la porte malgré un contrat qui court jusqu'en 2026 au Parc des Princes : Gianluigi Donnarumma (25 ans), le gardien italien du PSG.

Manchester City have approached Gianluigi Donnarumma as an option in case Ederson leaves for Saudi.



Donnarumma is happy at PSG and has held early-stage discussions about extending, but is known to be interested in playing in the Premier League at some stage in his career.🧤 pic.twitter.com/UdfJHiqnQl