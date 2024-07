Mercato - OM : C’est terminé pour ce transfert à 30M€

Arnaud De Kanel

Alors que Pierre-Emerick Aubameyang est parti en Arabie saoudite, l’OM poursuit la reconstruction de son attaque. Ces derniers jours, il avait notamment été question d’un intérêt prononcé pour Simon Adingra. Mais le joueur évalué à 30M€ ne devrait pas rejoindre la cité phocéenne car il était une alternative à la piste Mason Greenwood.

La révolution se poursuit du côté de l’OM. L’arrivée de Roberto De Zerbi chamboule les plans du club phocéen sur le mercato. Les dirigeants doivent trouver du renfort à toutes les lignes mais la priorité est donnée à l’attaque. Vitinha, Iliman Ndiaye et Pierre-Emerick Aubameyang ont en effet quitté le navire ces derniers jours et l’OM s’active pour recruter des attaquants.

L'OM présente Greenwood

Vendredi, Pablo Longoria a d’ailleurs présenté Mason Greenwood à la presse. « Je suis très content d’accueillir un joueur de dimension internationale comme Mason. Il a beaucoup de qualités, il a été l’un des plus grands espoirs du football européen pendant plusieurs saisons. C’est un joueur extraordinaire, il l’a démontré à ses débuts à Manchester United. Il l’a montré la saison passée avec Getafe en étant l’un des meilleurs joueurs de Liga. C’est un joueur différent. J’espère qu’un joueur de son niveau nous aidera à atteindre tous nos objectifs cette saison. (…) J’ai pris le temps nécessaire pour parler avec toutes les parties autour du dossier. J’ai eu une implication personnelle sur tout le processus. Je peux vous assurer que le club a une approche très professionnelle et minutieuse. Je suis espagnol donc je sais que Mason a été exemplaire la saison dernière à Madrid », a confié le président de l’OM. Et la venue de l’Anglais a condamné celle de Simon Adingra.

L'OM abandonne la piste Adingra

Alors que la polémique continuait d’enfler au sujet du transfert de Mason Greenwood, l’OM avait activé un plan B pour se prémunir d’un volte-face de dernière minute du joueur. Ce plan B se nommait Simon Adingra et selon les informations de Santi Aouna, l’attaquant de Brighton, qui est évalué à 30M€, ne sera finalement pas recruté par l’institution marseillaise. Le transfert ne verra donc pas le jour.