Mercato - PSG : La presse italienne annonce un accord pour le transfert de l'été !

Considéré comme l’un des meilleurs buteurs en circulation actuellement, Victor Osimhen est sur le marché. Le Napoli souhaite le vendre et lui a fait signer un nouveau contrat cet hiver, afin d’insérer une clause de départ à 130M€. Un montant très important, qui ne semble toutefois pas vraiment effrayer le Paris Saint-Germain.

C’est l’un des gros dossiers de l’été. Avec le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le PSG lui cherche un successeur et en Italie tout le monde est persuadé que l’heureux élu sera Victor Osimhen. Il faut dire que Luis Campos avait déjà tenté de recruter il y a un an, comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com.

Un accord trouvé avec Osimhen ?

Les médias italiens ont relancé cette piste et selon Fabrizio Romano, un grand pas aurait été fait tout récemment. Le PSG aurait vraisemblablement trouvé un accord avec Victor Osimhen, qui retrouverait donc la Ligue 1 après y avoir joué avec le LOSC.

Ça bloque toujours avec le Napoli

Reste toutefois le plus difficile, puisque le PSG devra trouver un terrain d’entente avec le Napoli ! Or, pour le moment les Parisiens ne semblent absolument pas vouloir payer les 130M€ de sa clause et de l’autre côté, les dirigeants napolitains n’auraient aucune intention de négocier au rabais ce montant.