Mercato : Ancelotti réclame une signature au Real Madrid !

Axel Cornic

L’arrivée de Kylian Mbappé a lancé le mercato du Real Madrid, mais l’été est encore long et Carlo Ancelotti semble attendre d’autres recrues. Mais le technicien italien semble également vouloir blinder ses cadres et après les prolongations de Luka Modric et de Lucas Vazquez il aurait réclamé une nouvelle signature à ses dirigeants.

Il y a pas mal de mouvements à Madrid depuis le début du mercato. Evidemment Kylian Mbappé a été présenté en grande pompe dans un stade Santiago Bernabéu plein à craquer, avec certains médias qui parlent de 85.000. Un véritable record, qui aurait battu en flèche l’affluence lors de la présentation de Cristiano Ronaldo, en 2009.

Le Real Madrid prolonge ses stars

Les supporters madrilènes ont également eu quelques bonnes nouvelles avec notamment la prolongation de Luka Modric, qui à 38 ans n’a aucune intention de raccrocher les crampons. Mais ce n’est pas fini, puisque Carlo Ancelotti souhaiterait voir un autre de ses joueurs signer un nouveau contrat dans les prochaines semaines.

Ferland Mendy, le prochain ?

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, le coach du Real Madrid aurait demandé à ses dirigeants de faire leur possible pour prolonger le contrat de Ferland Mendy. Le latéral gauche de 29 ans est sous contrat jusqu’en juin 2025 et Carlo Ancelotti compterait beaucoup sur lui et son temps de jeu la saison dernière le montre très bien, avec pas moins de 2.835 minutes de jeu toutes compétitions confondues.