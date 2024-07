Alexis Sanchez - OM : Ça chauffe en coulisses pour son transfert !

Axel Cornic

Libre depuis son départ de l’Inter le 30 juin dernier, Alexis Sanchez pourrait faire son retour à l’Olympique de Marseille, où l’on cherche en attaquant après le départ de Pierre-Emerick Aubameyang. Mais l’OM n’est pas seul sur le coup, puisqu’après le LOSC et l’Udinese, un nouveau club aurait fait irruption dans le dossier.

Il y a un an, Marseille s’embrasait pour le départ d’Alexis Sanchez et il aura fallu attendre des longs mois et des prestations convaincantes de Pierre-Emerick Aubameyang pour finalement l’oublier. Mais les supporters de l’OM pourraient bientôt l’acclamer à nouveau...

L’OM pense à Alexis Sanchez

A la recherche d’un renfort en attaque, Pablo Longoria songerait sérieusement à un retour du Chilien, qui n’a plus de club depuis son départ de l’Inter. Mais il n’est pas le seul, puisque l’Udinese et le LOSC souhaiteraient concurrencer l’OM et s’attacher les services d’Alexis Sanchez.

Nouvelle menace en Italie

Ce n’est pas tout ! La liste des prétendants semble s’allonger, puisque Tuttosport nous apprend qu’un club italien pour le moment inconnu aurait également approché Alexis Sanchez ainsi que son entourage. A noter que pour le moment, la seule offre concrète confirmée est celle de l’Udinese, qui proposerait un contrat d’un an avec une saison supplémentaire en option.