C’est très chaud sur le mercato, la presse italienne prévient l’OM !

Axel Cornic

Considéré comme l’un des nouveaux talents à suivre en Serie A, Valentin Carboni serait dans le viseur de l’Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi. Mais ce dossier n’est pas simple puisque le prix fixé par son club de l’Inter est assez élevé et d’autres écuries seraient sur ses traces comme Monza, où il a été prêté la saison dernière et où il s’est d’ailleurs révélé au plus haut niveau.

Le mercato marseillais se poursuit, avec Mason Greenwood qui a débarqué tout récemment et Pierre-Emile Højbjerg qui pourrait bientôt le suivre. Mais le président Pablo Longoria travaillerait déjà sur un autre dossier à l’OM avec Valentin Carboni, jeune milieu offensif argentin de 19 ans qui évolue actuellement à l’Inter et qui a été l'une des grandes surprises de la liste de Lionel Scaloni lors de la dernière Copa America.

C’est chaud pour Valentin Carboni

D’après les informations de Tuttosport, l’OM pousserait pour l’avoir le plus rapidement possible, mais la tâche n’est pas simple. L’Inter réclamerait vraisemblablement 40M€ pour son transfert et pour le moment, c’est plutôt un prêt à Monza qui semble être dans les tuyaux. Les relations entre les deux clubs lombards sont excellentes et Carboni a déjà fait un prêt là-bas qui s’est très bien passé.

Inzaghi va prendre une décision

Ce n’est pas tout, puisque ce dossier serait surtout entre les mains de Simone Inzaghi. Le quotidien italien nous apprend en effet que le coach de l’Inter souhaiterait évaluer Valentin Carboni à l’entrainement et lors des premiers matchs amicaux de la présaison, avant de prendre la moindre décision au sujet de son avenir. A noter que l’Argentin pourrait bien être un plan B intéressant en cas d’échec sur le dossier Albert Guðmundsson du Genoa, grande priorité des Nerazzurri en attaque, mais qui couterait très cher à en croire les dernières indiscrétions de la presse transalpine.