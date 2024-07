Mercato - OM : Un double jeu d’Alexis Sanchez ?

Axel Cornic

Parti il y a un an dans le mécontentement des supporters, Alexis Sanchez pourrait bien faire son grand retour à l’Olympique de Marseille. Libre depuis son départ de l’Inter le 30 juin dernier l’attaquant chilien de 35 ans chercherait un dernier défi en Europe, mais les Marseillais ne sont pas les seuls à avoir dégainé une offre, puisque le LOSC et l’Udinese l’auraient également approché.

Décidément, les attaquant ne durent pas très longtemps à l’OM depuis quelques temps. Alexis Sanchez est parti après seulement une saison et Pierre-Emerick Aubameyang l’a imité tout récemment, en partant vers l’Arabie Saoudite. Vitinha aussi n’a pas fait plus d’un an, puisqu’après son prêt en janvier dernier il a définitivement quitté Marseille pour rester au Genoa.

L’OM pense au retour d’Alexis Sanchez

L’un de ces trois pourrait toutefois faire son come-back ! Plusieurs médias français comme étrangers ont annoncé ces dernières semaines que l’OM songerait sérieusement à un retour d’Alexis Sanchez, qui est libre depuis la fin de son contrat avec l’Inter. L’hypothèse d’un retour en Amérique du Sud a été évoqué pour le Chilien, qui souhaiterait toutefois trouver un dernier défi en Europe avant de tirer sa révérence.

Qui prend tout son temps !

Ce vendredi, Mediaset confirme que l’OM aurait déjà formulé une offre à Alexis Sanchez, sans en dévoiler les détails. Elle n’est pas la seule, puisque l’attaquant de 35 ans en aurait deux autres, dont une émanant d’un autre club de Ligue 1 qui ne serait autre que le LOSC. L'autre viendrait de l’Udinese, club qui avait lancé la carrière d’El Niño Maravilla en Europe et qui aimerait beaucoup le retrouver cet été. A noter que le média italien précise que pour le moment, il n’aurait répondu à aucune de ces trois offres et souhaiterait même prendre un peu de temps, pour voir si d’autres vont arriver dans les prochaines semaines.