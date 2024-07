OM : Panique pour le transfert d'Alexis Sanchez

Amadou Diawara

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet, Alexis Sanchez serait dans le collimateur de l'OM de Pablo Longoria. Toutefois, le club phocéen doit batailler avec l'Udinese sur ce dossier. D'ailleurs, les hautes sphères des Bianconeri ont affiché publiquement leur intention de recruter Alexis Sanchez lors de ce mercato estival.

Sur son compte Instagram, Pierre-Emerick Aubameyang a annoncé son départ de l'OM ce mercredi après-midi. « MERCI MARSEILLE. J’ai passé une année remplie d’émotions et je tiens à remercier tout le club, le staff, mes coéquipiers et nos supporters. Vous m’avez rendu plus fort et ces souvenirs avec vous resteront gravés à jamais », a posté le numéro 10 marseillais.

L'Udinese rêve de rapatrier Alexis Sanchez

Pour combler le vide laissé par Pierre-Emerick Aubameyang la saison prochaine, l'OM aimerait boucler le retour d'Alexis Sanchez, qui est libre de tout contrat depuis le 1er juillet. Toutefois, l'écurie présidée par Pablo Longoria doit se frotter à l'Udinese pour le recrutement de la star chilienne de 35 ans.

«Nous sommes prêts à l'accueillir»

En marge de la campagne d'abonnement de l'Udinese, Franco Collavino a affirmé qu'il rêvait de rapatrier Alexis Sanchez au stade Friuli. « Alexis est un rêve, nous l'avons déjà dit à d'autres occasions, et Gino Pozzo l'a également répété. Nous sommes prêts à l'accueillir si les conditions sont réunies, s'il veut revenir. Nous voulons réaliser les rêves de nos supporters », a avoué le directeur général des Bianconeri dans des propos rapportés par TMW. Il y a quelques semaines Gino Pozzo avait déjà évoqué l'intérêt de l'Udinese pour Alexis Sanchez : « En raison de la relation que nous avons, nous parlons souvent. Depuis deux ou trois ans, je lui demande quand il a l'intention de rentrer chez lui et d'y terminer sa carrière. Quand il viendra, nous serons prêts à l'accueillir ».