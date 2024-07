Mercato - OM : Une star annonce son transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Annoncé dans le viseur d’Al-Qadsiah, en Arabie Saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang a décidé de quitter l’OM après y avoir passé seulement une saison, lui qui était arrivé l’année dernière en provenance de Chelsea. L’international gabonais a pris la parole sur les réseaux sociaux et a confirmé la tendance, annonçant officiellement son départ.

Comme attendu ces derniers jours, Pierre-Emerick Aubameyang va bel et bien quitter l’OM. À 35 ans et bien qu’il soit encore lié à Marseille jusqu’en juin 2026, l’international gabonais (77 sélections) a fait le choix de prendre la direction de l'Arabie Saoudite et de s’engager avec Al-Qadsiah, qui lui propose le plus gros contrat de sa carrière. Un départ qui est désormais officiel, puisque Pierre-Emerick Aubameyang l’a lui-même annoncé dans une publication sur Instagram.

Aubameyang annonce son départ de l’OM

« MERCI MARSEILLE. J’ai passé une année remplie d’émotions et je tiens à remercier tout le club, le staff, mes coéquipiers et nos supporters. Vous m’avez rendu plus fort et ces souvenirs avec vous resteront gravés à jamais », a déclaré Pierre-Emerick Aubameyang. Ce dernier a notamment remercié le président de l’OM, Pablo Longoria, qui aurait été plutôt réticent à l’idée de le laisser partir cet été, alors que Roberto De Zerbi comptait sur lui.

«Il est temps pour moi de démarrer un nouveau chapitre»

« Comme vous le savez, j’ai toujours suivi les conseils de mon père, ce qui m’a permis de devenir le joueur que je suis et nous avons donc pris cette décision pour la suite de ma carrière. Il est temps pour moi de démarrer un nouveau chapitre. Merci M. Frank McCourt, Merci Pablo d’avoir accepté mon départ, merci de ton soutien à toute épreuve mais surtout merci de m’avoir offert la chance de découvrir la chaleur et la passion du Vélodrome. Pour toujours allez l’OM. Je ne vous oublierai jamais », a ajouté Pierre-Emerick Aubameyang.