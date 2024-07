Mercato - OM : Longoria fixe ses conditions pour le transfert d’Aubameyang

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Un an seulement après son arrivée en provenance de Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang a décidé de répondre favorablement aux sirènes de l’Arabie Saoudite, qu’il avait repoussé pour rejoindre l’OM. Un choix peu apprécié par Pablo Longoria, qui s’oppose pour le moment à son départ, mais se dit prêt à ouvrir la porte à un transfert.

Après Vitinha, Iliman Ndiaye et Pape Gueye, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait être le prochain à quitter l’OM. Bien qu’il ait encore deux ans de contrat, jusqu’en juin 2026, l’international gabonais (77 sélections) a décidé d’accepter l’offre que lui a faite Al-Qadsiah.

Un salaire record pour Aubameyang en Arabie Saoudite

Le club saoudien lui propose le plus gros contrat de sa carrière, avec un salaire qui serait de 20M€ annuels. L’OM et Roberto De Zerbi comptaient sur Pierre-Emerick Aubameyang et son choix de partir n’a pas vraiment été apprécié par Pablo Longoria, surtout car l’attaquant de 35 ans ne lui a pas annoncé sa décision de vive voix.

Longoria veut qu’Aubameyang clarifie sa situation

Comme indiqué par La Provence, le président de l’OM s’oppose pour le moment au départ de Pierre-Emerick Aubameyang. Mais selon le quotidien régional, Pablo Longoria est prêt à le laisser rejoindre Al-Qadsiah, à condition que le Gabonais clarifie sa situation et lui annonce ouvertement sa volonté de partir.