Mercato : Coup de poker du PSG, une grande réponse tombe

Ce n’est désormais plus un secret, Victor Osimhen se rapproche un peu plus chaque jour du PSG. L’attaquant nigérian a un bon de sortie du côté de Naples, qui souhaite tout de même empocher le gros lot en vendant son numéro 9. Et si Paris pourrait tenter d’inclure plusieurs joueurs dans l’opération, le club italien ne serait pas partant. Explication.

Le mercato estival du PSG devrait prochainement passer un cap. Et pour cause, le club de la capitale se rapproche étroitement du transfert de Victor Osimhen. A 25 ans, l’attaquant de Naples souhaite rallier un effectif disputant la Ligue des Champions, et à ce jour, les Rouge et Bleu représentent la meilleure option pour l’international Nigérian.

Le PSG pourrait inclure des joueurs dans le deal

Problème, Paris et Naples doivent encore s’accorder sur le montant final de l’opération. Pour rappel, Victor Osimhen dispose d’une clause libératoire de 130M€, que le PSG n’est pas disposé à déclencher. Le journaliste Gianluca Di Marzio révélait même qu’afin de faire baisser le coût total du transfert, la direction parisienne pourrait envisager d’inclure certains joueurs dans le deal.

Le président de Naples pas intéressé

Ainsi, Kang-In Lee, Nordi Mukiele, ou encore Carlos Soler ont été évoqués comme monnaie d’échange dans cette opération. Cependant, à en croire les dernières indiscrétions d’Il Mattino, le président napolitain Aurelio De Laurentiis n’est absolument pas ouvert à cette option là, et n’est intéressé que par une indemnité de transfert importante.