Le PSG provoque un énorme transfert sur le mercato

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est désormais plus un secret, le PSG se rapproche grandement de la signature de Victor Osimhen. Le buteur nigérian va quitter Naples cet été, et devrait s’engager en faveur du club parisien, qui pourrait lâcher 100M€ dans cette grosse opération. De l’autre côté, le club napolitain tient déjà le successeur du Nigérian.

Le 1er avril dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que le PSG avait ciblé trois priorités pour son mercato estival. Ainsi, la venue d’un ailier gauche, d’un milieu de terrain, et d’un défenseur central sont prioritaires pour les dirigeants parisiens, qui devraient également se laisser tenter par le recrutement d’un nouvel avant-centre.

Mercato : Un indice lâché à l’étranger pour la prochaine star du PSG ? https://t.co/r9pTSRMaiO pic.twitter.com/TyqC7fc0bq — le10sport (@le10sport) July 17, 2024

Le PSG va boucler le transfert de Victor Osimhen

En effet, Paris se rapproche d’un accord total afin de recruter Victor Osimhen cet été. À en croire les dernières indiscrétions de SportMediaset, l’agent du joueur, Roberto Calenda, s’est récemment rendu à Paris afin de prendre la température. Le média italien précise que cette entrevue s’est très bien déroulée, et que le PSG touche au but dans le transfert du Nigérian.

Naples va recruter Lukaku dans la foulée

Et si ce gros coup devrait coûter la somme de 100M€ au PSG, Naples aimerait que cette vente se déroule rapidement. Et pour cause, le club napolitain tient déjà le successeur de Victor Osimhen à la pointe de son attaque : Romelu Lukaku. SportMediaset révèle ainsi que dès que le Nigérian aura rejoint le PSG, Naples déboursera entre 25M€ et 30M€ afin de conclure l’arrivée du Belge.