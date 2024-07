Mercato - PSG : Mbappé a refusé une offre ahurissante du Qatar

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé a vécu une journée riche en émotions. Ce mardi, le joueur français a été présenté à la presse et aux supporters du Real Madrid. Pour réaliser son rêve et vivre ce moment, le champion du monde 2018 a refoulé à de nombreuses reprises le PSG. Les dirigeants qataris étaient prêts çà lui proposer un contrat XXL pour le convaincre de rester.

Kylian Mbappé au Real Madrid, c’est fait. Ce mardi, le joueur français s’est rendu au stade Santiago Bernabeu et a pu mesurer sa côte de popularité dans cette ville, qui l’attendait à bras ouverts depuis plusieurs années. Malgré les nombreuses réponses négatives de l’international français dans le passé, les supporters du Real Madrid l’ont applaudi au cours d’une présentation grandiose. Sur le pupitre, Florentino Perez avait tenu à remercier Mbappé pour ses sacrifices. « Tu as exaucé ton rêve, car tu n'as pas baissé les bras. Tu es ici car tu l'as voulu. Merci d'avoir fait des efforts pour réussir à porter ce maillot » a déclaré le président du Real Madrid durant la présentation.

Le sacrifice de Mbappé

Mais en quoi consiste « ces efforts » ? Selon les informations de Marca, ils sont d’abord économiques. Le média espagnol précise que Mbappé a refusé un contrat XXL du PSG afin de réaliser son rêve. On parle d’un salaire par saison de 100M€ et d’un contrat de quatre saisons. Contrairement à 2022, lorsque le joueur avait cédé sous la pression de l’émir du Qatar, mais aussi d’Emmanuel Macron, il a décidé de dire non à Nasser Al-Khelaïfi et de signer pour le club espagnol. Évidemment, le Real Madrid n’a jamais mis en jeu de telles sommes, d’où la prise de parole de Florentino Perez.

Mbappé se met en danger au Real Madrid

Comme indiqué par le quotidien espagnol, l’effort est aussi sportif. Mbappé a renoncé à devenir le visage du projet QSI et du PSG afin de rejoindre une équipe au sein de laquelle il devra faire ses preuves. Un vrai test pour le champion du monde 2018 qui va devoir sortir de son cocon et convaincre une assistance, qui se pose des questions après son Euro en demi-teinte.