Transfert imminent à l’OM, une surprise encore possible ?

Axel Cornic

Après Lilian Brassier et Ismaël Koné, l’Olympique de Marseille serait sur le point de boucler sa prochaine recrue de l’été. Il s’agirait de Mason Greenwood, ancien prodige de Manchester United tombé en disgrâce à cause de problèmes avec la justice anglaise. Son prêt à Getafe la saison dernière l’a totalement relance et, il pourrait désormais poursuivre sa renaissance sous les ordres de Roberto De Zerbi.

On commence à y voir plus clair dans l’OM que souhaite avoir Roberto De Zerbi. Ça bouge en effet sur le front des arrivées comme sur celui des départs et Vitinha ainsi qu’Iliman Ndiaye ont quitté le club, qui ont rejoint respectivement le Genoa et Everton pour un total de 36M€ hors bonus.

Grenwood arrive !

Sur les arrivées, Roberto De Zerbi a déjà pu accueillir Lilian Brassier mais surtout Ismaël Koné, un joueur pour lequel il aurait tout particulièrement insisté. Mais d’autres devraient arriver bientôt et c’est notamment le cas de Mason Greenwood. Ces dernières heures, plusieurs médisa français comme étrangers ont annoncé un accord total entre l’OM et l'ailier anglais, avec d’ailleurs son club de Manchester United qui devrait encaisser près de 30M€. A note que des gros clubs comme la Juventus ou l'Atlético de Madrid auraient également songé à lui, avant de finalement jeter l'éponge.

« J'ai proposé 25 millions plus 50% de la revente »

D’après les informations de Gianluca Di Marzio, la concurrence serait totalement battue, notamment en ce qui concerne la Lazio. Récemment, le président Claudio Lotito avait annoncé une offre de 25M€ et il n’aurait jamais été tenté de l’augmenter, ce qui a pu faire la différence avec l’OM. « J'ai proposé 25 millions plus 50% de la revente. Pourtant, plusieurs autres clubs sont intervenus pour mener une action disruptive » avait-il expliqué tout récemment. Mais attention, puisque le journaliste de Sky Sport Italia assure que du côté de Marseille on se méfierait toujours concernant ce dossier Greenwood !