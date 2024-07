OM : Un rabais de 2M€ pour ce transfert XXL ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mardi, ça s’est emballé concernant le transfert de Mason Greenwood à l’OM. Alors que le joueur de Manchester United aurait enfin donné son accord au club phocéen pour son transfert, les deux clubs aurait déjà un terrain d’entente concernant le prix du transfert. Mais alors qu’un montant circulait dernièrement pour l’opération Greenwood, voilà que cela pourrait être un peu revu à la baisse.

Après être parvenu à trouver un accord avec Manchester United pour le transfert de Mason Greenwood, l’OM n’attendait plus qu’une chose : le oui de l’attaquant de 22 ans. Dernièrement, l’Anglais se faisait désirer, mais voilà que le choix aurait été fait de la part de Greenwood. Ainsi, ce mardi, il a été annoncé que le joueur de Manchester United avait donné son accord pour rejoindre l’OM.

Un transfert inférieur à 25M€ ?

Attendu à l’OM, Mason Greenwood devrait coûter un sacré pactole au club phocéen. En effet, la presse britannique annonçait un prix de 27M€ + 4M€ de bonus ainsi que 50% à la revente. Voilà que La Provence avance une autre version qui fait le bonheur des caisses de l’OM. Le quotidien régional relaie la version du club phocéen qui parle ainsi d’un montant inférieur à 25M€ + des bonus et 50% à la revente.

« C’est un champion, un joueur de niveau international »

D’ici peu, Mason Greenwood pourrait donc intégrer l’effectif de Roberto De Zerbi à l’OM. Lors de sa présentation, le nouvel entraîneur olympien avait d’ailleurs été interrogé sur l’Anglais et la polémique qui le concerne. De Zerbi avait alors répondu : « Il n’a pas été recruté donc il n’y a pas grand-chose à dire. C’est un champion, un joueur de niveau international. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé, je ne me concentre pas sur la vie privée. Quand un joueur signe au club, je le considère comme mon enfant et même si je peux lui tirer l’oreille en privé, je le défendrai publiquement. Mes joueurs sont comme mes fils ».