Mercato - OM : De Zerbi a tranché pour cet international français

Depuis la reprise, plusieurs joueurs de l’OM ont été écartés par Roberto De Zerbi, comme Pau Lopez, Chancel Mbemba, Samuel Gigot, Jordan Veretout, Ismaïla Sarr et Ulisses Garcia. Un sort que devrait également connaître Jonathan Clauss une fois qu’il aura fait son retour, lui qui était présent avec l’équipe de France pour l’Euro 2024.

Certains joueurs considérés comme des cadres ont vu leur statut changer à l’OM. Depuis plusieurs jours, Samuel Gigot (30 ans), Jordan Veretout (31 ans), Chancel Mbemba (29 ans) et Pau Lopez (29 ans) débutent les séances d’entraînement avec le reste du groupe, avant d’être mis à l’écart lorsque Roberto De Zerbi commence à travailler tactiquement. Comme indiqué par L'Équipe, Ismaïla Sarr (26 ans) et Ulisses Garcia (28 ans) sont eux aussi dans cette situation.

Clauss lui aussi écarté par De Zerbi

Selon le quotidien sportif, ce sera également le cas de Jonathan Clauss. À son retour de vacances, lui qui n’a pas disputé la moindre minute avec l’équipe de France lors de l’Euro 2024, l’international français (13 sélections) intégrera le groupe des joueurs déclassés à l’OM. Un choix de Roberto De Zerbi, qui a décidé de procéder ainsi avec les joueurs qui n’entrent pas dans ses plans.

Haise veut Clauss à l’OGC Nice

Ce qui n’est pas vraiment une surprise, Jonathan Clauss étant annoncé sur le départ depuis plusieurs mois. L’OM avait déjà essayé de s'en séparer dans les derniers jours du mercato hivernal, lui reprochant son comportement et son investissement. D’autant plus que le latéral droit âgé de 31 ans n’a plus qu’une année de contrat, jusqu’en juin 2025. Il pourrait alors retrouver son ancien entraîneur lorsqu’il évoluait au RC Lens, Franck Haise. Le technicien français, désormais entraîneur de l’OGC Nice, aimerait s’attacher les services de Jonathan Clauss chez les Aiglons. Nice-Matin évoquait récemment une offre de 8M€ formulée par le Gym, repoussée par l’OM.