Mercato : L’OM va plomber un transfert à 8M€

Bien décidé à alléger son effectif cet été, l'OM souhaite notamment vendre Jonathan Clauss. Le latéral droit n'entre plus dans les plans du club phocéen et sera vendu à un an de la fin de son contrat. Franck Haise semble d'ailleurs très chaud à l'idée de récupérer son ancien joueur. Mais l'OM réclame 8M€, une somme trop élevée pour l'OGC Nice.

Cet été, l'OM semble bien décidé à chambouler son effectif, notamment en se séparant de plusieurs joueurs. C'est le cas de Mattéo Guendouzi, Vitinha et Iliman Ndiaye. Et cela devrait se poursuivre dans les prochains jours, notamment avec Jonathan Clauss. En fin de contrat dans un an, l'ancien Lensois serait notamment convoité par son ancien entraîneur.

Haise veut retrouver Clauss

En effet, selon les informations de Nice-Matin, Franck Haise souhaite retrouver Jonathan Clauss, qu'il avait eu sous ses ordres au RC Lens, là où l'international français s'est probablement le plus mis en évidence. Le nouvel entraîneur de l'OGC Nice souhaite recruter un piston droit titulaire et a donc jeté son dévolu sur Jonathan Clauss.

L'OM trop gourmand pour Clauss ?

Un transfert qui pourrait d'ailleurs satisfaire toutes les parties puisque l'OM ne compte plus sur son joueur. Toutefois, d'après Nice-Matin, le club phocéen souhaite récupérer 8M€ pour Jonathan Clauss, recruté pour 7,5M€ il y a deux ans. Un prix jugé excessif par l'OGC Nice pour un joueur de 32 ans dont le contrat s'achève dans un an. Par conséquent, les Aiglons pourraient se rabattre sur d'autres pistes. Plusieurs alternatives existeraient déjà, mais les noms n'ont pas filtré.