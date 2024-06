Euro 2024 : Deschamps est interpellé par Clauss

Amadou Diawara

Absent à la Coupe du Monde au Qatar, Jonathan Clauss a été convoqué par Didier Deschamps pour disputer l'Euro 2024. N'ayant pas encore joué une seule minute depuis le début de la compétition, le latéral droit de l'OM espère avoir sa chance dès ce lundi contre la Belgique. Toutefois, il assure qu'il est prêt à rester sur le banc pendant toute la durée du tournoi si l'équipe de France finit par être sacrée le 14 juillet.

Oublié par Didier Deschamps lors de la Coupe du Monde au Qatar, Jonathan Clauss a eu la chance d'être choisi par le sélectionneur français pour disputer l'Euro 2024. Toutefois, le latéral droit de l'OM n'a pas encore eu l'opportunité de se montrer. En effet, Jonathan Clauss n'a pas été utilisé une seule minute lors du premier tour de la compétition.

Surprise, un joueur va lâcher l’équipe de France ? https://t.co/uUzK3IySYF pic.twitter.com/QJXzKfsJBg — le10sport (@le10sport) June 29, 2024

Clauss veut gagner l'Euro coute que coute

Lors d'un entretien accordé au Figaro , Jonathan Clauss a fait part de son rêve d'avoir le plus de temps de jeu possible lors de l'Euro 2024. Cependant, le défenseur de 31 ans se dit prêt à rester sur le banc des remplaçants pendant l'intégralité du tournoi si l'équipe de France finit par être sacrée le 14 juillet en Allemagne.

«Banc de touche ou non, le staff peut compter sur moi»