Mercato : Le PSG active une piste inattendue

Alexis Brunet

Cet été, Luis Campos a une grande mission, remplacer du mieux possible Kylian Mbappé. Depuis plusieurs semaines, le conseiller football du PSG s'active donc pour essayer de trouver le profil parfait. Les décideurs parisiens apprécient tout particulièrement Khvicha Kvaratskhelia, mais ils regarde tout de même ailleurs. Paris serait d’ailleurs intéressé par l’attaquant de Newcastle, Anthony Gordon.

Le Real Madrid est aux anges. En plus d’avoir remporté la Liga et la Ligue des champions, le club espagnol a également assuré la pérennité de son attaque sur plusieurs années en mettant la main sur Kylian Mbappé. Les dirigeants madrilènes ont de plus réussi un coup en or, car le champion du monde débarque gratuitement à Madrid, car il est en fin de contrat ce dimanche avec le PSG.

Khvicha Kvaratskhelia est une priorité pour le PSG

Le PSG doit donc frapper fort cet été et trouver un remplaçant de poids à Kylian Mbappé. Depuis quelque temps, la piste la plus chaude semble être celle qui mène à Khvicha Kvaratskhelia. Mais Luis Campos va avoir beaucoup de mal à attirer le Géorgien vers Paris, car le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, s’est montré clair : il ne veut pas vendre son joueur cet été. Reste à voir si une offre folle du champion de France pourrait finalement avoir raison de lui.

Le PSG suit également Anthony Gordon