Succession de Mbappé : Le PSG veut recruter «l’un des plus grands» !

Khvicha Kvaratskhelia pourrait enflammer ce mercato estival. Sous contrat à Naples jusqu'en 2027, le Géorgien est une vraie pépite que tous les clubs rêveraient d'avoir, mais il faudra payer le prix fort pour convaincre les dirigeants italiens de le laisser partir alors que le PSG apparaît comme le prétendant le plus déterminé pour oublier Kylian Mbappé.

A seulement 23 ans, Khvicha Kvaratskhelia dispose d'une grosse cote sur le mercato. Le PSG souhaite notamment miser sur lui pour remplacer Kylian Mbappé, parti au Real Madrid. Actuellement présent avec sa sélection pour l'Euro 2024 où il brille, il ne cesse de susciter de l'intérêt. En Géorgie, ce potentiel transfert au PSG est vu d'un bon œil.

Kvaratskhelia vers un grand club européen ?

« Cela dépend de l’entraîneur, d’un accord entre les deux clubs, du joueur, de sa famille…. Je ne sais pas s’il serait heureux au PSG, je n’ai pas d’information mais pourquoi pas? Kvara est le genre de joueur qui veut jouer dans n’importe quelle grande équipe. Pourquoi pas le Real Madrid, Barcelone ou le PSG? Et pourquoi pas rester à Naples? C’est possible. On verra. Selon moi, il a tout pour jouer dans une grande équipe » déclare Amiran Shaishmelashvili, un journaliste géorgien pour RMC .

« Peut-être qu’un jour il gagnera le Ballon d’or »