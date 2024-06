Mbappé : La folie à 250M€ tentée par le PSG !

La rédaction

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG s’apprête à vivre un nouveau chapitre de son histoire. Désormais orphelins de leur attaquant star, les Rouge et Bleu veulent profiter du mercato estival pour recruter un élément offensif capable de pallier sa perte. Lamine Yamal figurerait parmi les pistes, avec une offre colossale évoquée par la presse espagnole.

Plus que jamais, le PSG semble vouloir dynamiter le marché des transferts cet été. Avec la perte de Kylian Mbappé, parti au Real Madrid, les Champions de France sont à la recherche d’un attaquant de classe mondiale. De nombreuses pistes sont explorées par les pensionnaires du Parc des Princes, y compris celles menant à Lamine Yamal. La presse catalane évoque d'ailleurs un montant complètement fou.

250M€ pour Lamine Yamal ?

D’après Mundo Deportivo , le PSG serait prêt à aller très, très haut pour Lamine Yamal. Le média catalan explique que s'ils auraient initialement fait une proposition de 200M€ pour l’Espagnol, les dirigeants parisiens seraient prêts à monter jusqu’à 250M€. Un montant stratosphérique qui ferait de l’attaquant le joueur le plus cher de l’histoire, mais la réponse du FC Barcelone a été claire, comme l'avait dévoilé son président en mars. « Nous avons reçu des offres pour des joueurs comme Lamine Yamal pour 200 millions d'euros, et nous avons dit non , avait révélé le président Joan Laporta, en mars dernier. Parce que nous avons confiance en lui, dans sa projection sportive, et que nous n'en avons pas besoin, au contraire. Nous sommes dans un processus de récupération économique et nous voyons déjà le bout du tunnel ».

Une saison pleine pour Yamal

Bien que Xavi ait tenté de le protéger toute la saison, Lamine Yamal a été l’un des éléments clés du FC Barcelone tout au long de l’exercice. À seulement 16 ans, le joueur formé au Barça a disputé 37 matchs en Liga, marquant à 5 reprises et distribuant 8 passes décisives. En Ligue des Champions aussi, le gaucher a été primordial, jouant 10 rencontres.