Mercato : L’OM veut boucler un gros transfert polémique

Arnaud De Kanel

L'OM veut reconstruire son effectif à toutes les lignes et comme souvent, les pistes offensives font le plus débat. Ces derniers jours, la presse anglaise a révélé un intérêt du club phocéen pour Mason Greenwood. Mais la majeure partie des supporters olympien s'y oppose et la polémique continue d'enfler. Pas de quoi refroidir les dirigeants, pour le moment.

Après une saison très décevante, l'OM compte tourner la page grâce au mercato. Pour se renforcer, le club phocéen s'intéresserait grandement à Mason Greenwood. Devenu indésirable à Manchester United depuis ses ennuis judiciaires, l'ailier anglais partira cet été. Or, l'intérêt de l'OM n'est pas du goût des supporters.

Mercato - OM : Un Champion du Monde veut plomber De Zerbi https://t.co/G1zUZIjkKC pic.twitter.com/g2kEyNdYsD — le10sport (@le10sport) June 29, 2024

Les supporters ne veulent pas de Greenwood

Grand espoir de Manchester United, Mason Greenwood avait été poursuivi par la justice britannique pour des faits de tentative de viol et d'agression sur sa compagne. En 2023, les charges avaient été abandonnées mais sa copine avait diffusé des photos d'elle en sang au moment lorsque l'affaire avait éclatée. Malgré la décision de la justice, certains supporters de l'OM estiment donc que Greenwood est coupable et ils ont lancé le #GreenwoodNotWelcome sur les réseaux sociaux afin de s'opposer à sa venue.

L'OM veut lui donner une deuxième chance